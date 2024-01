La scie à ruban . Choisir, utiliser, entretenir

Ce livre est un guide voulu le plus complet possible à l'intention des utilisateurs de scies à ruban. Fruit d'une longue expérience et d'un gros travail de recherche, il est illustré par près de 700 photographies et schémas. Choix du modèle adapté aux besoins (en neuf ou d'occasion), équipement et entretien de la machine, utilisations diverses, réalisations originales... Le débutant y trouvera tout pour partir sur de bonnes bases et le boiseux expérimenté va compléter ses connaissances de façon enrichissante.