SOS animaux menacés. Des initiatives pour les sauver !

Ce beau livre documentaire, riche en photos et en informations, présente en détail les animaux en danger et les menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les initiatives mises en place pour les protéger. Tu pourras ainsi découvrir la grande diversité des espèces animales et toutes les actions destinées à protéger la biodiversité animale, avec souvent de belles réussites porteuses d'espoir ! Ce livre t'apportera aussi beaucoup de conseils pour devenir toi aussi un protecteur de la nature et des animaux !