Epouse moi si tu peux

Ca y est, la deuxième saison de The Prince est lancée. Après tant d'impatience, la villa ouvre à nouveau ses portes, et quatorze candidates ont été réunies pour conquérir le coeur d'un riche célibataire. Pour Alec, héritier d'une entreprise florissante, cette émission représente son dernier espoir de trouver une épouse à la hauteur des attentes de son père et d'ainsi éviter un mariage de convenance. Dès la première soirée, son intérêt se retrouve éveillé par la seule femme qui ne semble pas attendre le prince charmant. Ca aurait pu être le début d'un beau conte de fées, si Azalée n'était pas en réalité une stagiaire envoyée par un magazine people, qui se fait passer pour la prétendante idéale afin de débusquer les petits secrets de tout le monde. A commencer par ceux d'Alec...