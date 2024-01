ADAGIO ASSAI est un disque de contrebasse seule où Brice Soniano chante son instrument et parcours un répertoire qui traverse différentes époques et cultures folkloriques, classiques, et imaginaires. BEYOND TIME est le premier opus de Brice Soniano en tant que leader. Il réunit pour son ensemble électroacoustique des musiciens rares et base son écriture sur des oeuvres d'Olivier Messiaen, Marin Marais, Erik Satie, Luigi Nono, Henry Purcell (...)