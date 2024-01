Retour a erquy

Après deux ans d'absence, Erwan Gauthier rentre à Erquy pour enterrer son père. Décidé à rester au pays, il embarque sur le bateau de pêche de ce dernier. Alors que les manifestations des pêcheurs contre les projets éoliens en mer se font entendre au Havre et à Erquy, deux jeunes femmes, Marie-Laure et Marine sont retrouvées assassinées de façon atroce mais identique à 300 km de distance l'une de l'autre. Quel est le lien entre les meurtres et les projets éolien offshore ?