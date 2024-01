Désertion. La bête de l'ombre, T4

Le désert n'est pas le meilleur endroit pour se retrouver piégée avec son pire ennemi... Melalekin, "l'Ange" des Champs d'Honneur, a toute sa vie été une guerrière. Les combats. La mort. Les pertes. Voilà quels avaient été ses compagnons permanents... jusqu'au jour où elle avait rencontré Mera Callahan. Une métamorphe qui se révéla être tellement plus. Une métamorphe qui a changé sa vie et qui, désormais... a été réincarnée. Les cicatrices de son passé ont disparu ; ses morts assourdis par la nouvelle vie qu'elle a l'intention de mener. Un seul être semble faire obstacle à son bonheur. Reece des Contrées du Désert, un dieu salement rancunier, qui semble avoir élevé au rang d'art le fait de lui rendre la vie insupportable. Ce dernier tient l'Ange pour responsable de la pire perte de sa vie, et il ne lui permettra jamais de l'oublier. Et piégés à l'endroit même où leur tragique et sanglante histoire s'est jouée, les voilà désormais sur le point de s'affronter. #UrbanFantasy #EnemiesToLovers #Sexy