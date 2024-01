La dernière bataille. Dans la noirceur de l'espace, T3

Retourner dans l'espace n'enchante ni Brady ni Cameron, surtout si c'est pour négocier avec l'ennemi. Brady Garrett est de retour dans l'espace (contre son gré), en tant que membre d'une équipe d'humains bien décidés à percer les mystères des Sans-Visage et de leur technologie. Ce n'est pas la première fois que sa vie est entre les mains de Kai-Ren, le chef extraterrestre, et s'il y a bien une chose qu'il a en horreur, c'est qu'on lui rappelle qu'il est insignifiant. Autrefois, Cameron Rushton aimait la lumière des étoiles. Mais se retrouver à nouveau sur le vaisseau Sans-Visage le contraint à faire face aux souvenirs de sa captivité et à ouvrir les yeux sur ce qu'il a vraiment subi, à tel point qu'il ne parvient plus à rationaliser. Si Cam a toujours été un roc pour Brady, aujourd'hui, les rôles pourraient bien être inversés. Et quand la fascination de Kai-Ren pour l'humanité menace le fondement même de la société Sans-Visage, Brady, Cam et les autres se retrouvent au coeur d'une bataille qu'ils ont peu de chances de remporter, sans même parler d'y survivre. #MM #Espace #Sci-Fi #SoapOpera #SansVisage #Danger Ce tome contient la nouvelle bonus Catching Starlight et clôt la série Dans la noirceur de l'espace.