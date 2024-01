Des retrouvailles pour Emmy. La vallée des nouveaux départs, T2

Leur mariage n'a duré qu'une seule nuit. Mais il est prêt à tout pour la reconquérir. Après des années à vivre sous l'emprise de son père, Emmeline est prête à voler de ses propres ailes. Elle abandonne sa vie de mondaine new-yorkaise pour réaliser son rêve : devenir institutrice dans une petite ville saine du Montana. Mais revoir l'homme qui a failli la briser neuf ans plus tôt n'est pas du tout ce qu'elle espérait trouver à Prescott. Après une merveilleuse (et unique) nuit en tant que mari et femme, Nick l'a abandonnée sans explication. Mais, à l'instant même où elle revient dans sa vie solitaire, il décide de ne plus jamais la laisser partir. Tout ce qu'il doit faire, c'est reconquérir le coeur d'Emmeline, la protéger de son passé sombre et lui prouver que miser sur lui est un pari gagnant. --- "WOW !!! Ce livre est une pure perfection de la romance alpha ! J'ai adoré chaque mot et je le recommande vivement à tous ceux qui recherchent une romance de seconde chance magnifique, sexy et bien écrite qui fera battre votre coeur". - Aestas Book Blog - Goodreads