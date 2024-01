Schizophrénie et génétique. Un ADN de la folie ?

La schizophrénie touchent plus de 600 000 personnes en France. Phénomène massif, les méthodes pour soigner, ou du moins aider, restent encore largement tributaires des méthodes classiques de la psychiatrie et de la psychologie, voire de la psychanalyse. Souvent, le contexte, le vécu et les parents, avec les logiques de culpabilisation liées, restent les seules explications. Or, et c'est tout l'objet de ce livre, neurologie et génétique sont en train de profondément renouveler les connaissances et battent en brèche des méthodes encore considérées il y a quelques années comme efficaces. Si ce mouvement touchent tous les domaines de la psyché, il est absolument déterminant dans le cas de la schizophrénie. Alors qu'apporte la génétique pour le traitement de la schizophrénie ? A-t-on découvert un ADN de la folie ? Et concrètement, pour le patient ? Enfin, comme pour toutes les questions liées à la génétique, que cela implique-t-il en terme éthique ? Autant de questions abordées sans complaisance par Boris Chaumette qui, à travers son parcours à la fois pratique et empirique, offre une passionnante réponse globale.