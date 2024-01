Eight Billions Genies

Huit milliards d'êtres humains peuplent la Terre. Puis soudainement, huit milliards de génies font leur apparition et proposent à chaque individu de réaliser le voeu de son choix. Entre ceux qui se précipitent, ceux qui souhaitent le pire et ceux qui vont soupeser leurs options, c'est tout l'équilibre de notre planète qui va être bouleversé en quelques instants ! Mais c'est dans un simple petit bar où se trouve une dizaine de personnes que tout le destin de l'humanité va se jouer... Le scénariste et romancier Charles Soule (Star Wars : La Lumière des Jedi, Letter 44) signe un récit complet impossible à lâcher ! Des huit premières secondes on passe aux huit premiers jours et on suit finalement notre groupe de héros pendant des années et des décennies. L'histoire reflète tous les aspects possibles d'un énorme bouleversement et, une fois la lecture terminée, il y a de grandes chances que les conclusions vous suivent longtemps.