Les dragons de Nalsara Tome 8 : Sortilèges sur Nalsara

Devant la menace persistante de la strige, Cham reste à Nalsara sous la protection des magiciennes. Dans la tour du palais où Cham est reclus, le garçon s'ennuie terriblement. Il n'a même pas le droit de sortir voir Nour à la Dragonnerie royale ! Pour le distraire, Isendrine et Mélisande, les magiciennes, lui donnent sa première leçon de magie ! C'est un élève très prometteur... Sur l'île aux Dragons, Nyne s'inquiète. Si messire Onys a envoyé une missive à son père pour les prévenir que Cham ne rentrerait pas tout de suite, il n'a pas précisé pourquoi. La fillette, sentant que son frère est en danger, transmet avec son miroir un message au cristal-qui-voit que Cham a emporté ! Mais, une journée passe, et Cham ne répond pas. Folle d'anxiété, Nyne raconte tout à son père, y compris que Dhydra, sa femme, leur mère, est vivante ! La menace se précise au palais : après une première tentative d'enlèvement ratée, Darkat, le sorcier addrak, utilise la ruse. Il fait croire à Cham, grâce à une l'illusion, que sa soeur l'appelle d'un lieu qui n'est pas protégé par le sortilège des magiciennes. Et Cham se laisse duper... Aussitôt, la strige s'empare de lui et, sous les sarcasmes de Darkat, le garçon rejoint sa mère dans une citadelle noire, au coeur du pays addrak.