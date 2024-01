Le monde magique de Sasha Tome 3 : Une nouvelle amie

Sasha et son meilleur ami Will ont trouvé la terre où vivent d'autres chevaux volants ! Sasha est impatiente de faire leur connaissance et se lie d'amitié avec une jument nommée Kimani. Mais cette dernière est méfiante envers Will, qui n'a pas d'ailes, et lui-même préférerait rentrer sans tarder dans sa vallée natale que rester ici. Sasha va devoir faire en sorte que ces amis s'entendent pour concilier sa nouvelle vie et celle d'avant.