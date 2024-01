Transmettre la danse. Etat des lieux d’une décennie de recherche en France et au Québec

Cet ouvrage dresse un état des lieux de la recherche touchant la transmission et l'enseignement de la danse dans divers contextes, grâce aux apports méthodologiques et résultats de neuf chercheuses majeures, françaises et québécoises. La décennie 2011-2021 est marquée par une recherche active pour la compréhension de la transmission et de l'enseignement de la danse au sein de divers contextes artistiques et éducatifs. La danse, longtemps réservée aux questions esthétiques ou poïétiques, est désormais devenue un objet d'étude pluridisciplinaire, et les questions de sa transmission peuvent être éclairées par des approches didactiques, pédagogiques, identitaires, ergonomiques, anthropologiques ou encore psychologiques. Dans cet ouvrage, neuf chercheuses, françaises et québécoises, dont les apports à la compréhension des différentes facettes de la transmission de la danse ces dix dernières années sont majeurs, décrivent les cadres épistémologiques et les méthodologiques mobilisés dans leurs recherches pour éclairer des dimensions précises de cette transmission, et exposent leurs principaux résultats. Ce volume collectif dresse un état des lieux de la recherche sur la transmission de la danse. Les artistes, étudiants et jeunes chercheurs y trouveront des pistes méthodologiques détaillées ainsi que les résultats déjà produits, accompagnés d'une riche bibliographie pour approfondir leurs recherches ? ; de même, les enseignants et professionnels de la danse qui désirent mieux comprendre leur travail, développer leurs compétences professionnelles et leur pouvoir d'agir, pourront trouver dans ces pages des pistes offrant réflexion et prise de recul.