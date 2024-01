La cabane de mes rêves

Charly vient d'emménager à la campagne avec ses parents et ne connaît personne. Pour tromper l'ennui, il entreprend de construire la cabane dont il a toujours rêvé, mais rien ne se passe comme prévu et il va devoir accueillir les difficultés et la frustration de ne pas y arriver. Charly va alors comprendre qu'échouer fait grandir et qu'il peut même se laisser surprendre positivement par les imprévus.