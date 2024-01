Les aventures de lady Eleanor Swift Tome 3 : Un goût pour le meurtre

Détective amateur et aventurière, Lady Eleanor Swift aimerait bien prendre un peu de repos et se consacrer aux simples plaisirs de la campagne. Si seulement les gens autour d'elle pouvaient arrêter d'être assassinés et de tomber comme des mouches ! Raté : lors d'un dîner au manoir du village, un homme s'effondre tête la première dans son assiette après avoir mangé un cake au chocolat. Cerise sur le gâteau, la pauvre cuisinière sur laquelle porte les soupçons, est aussitôt mise à la porte par ses employeurs. Ne pouvant laisser passer une telle injustice, surtout face à la police locale qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre, Eleanor met la main à la pâte. Et quand une autre victime succombe également à un gâteau empoisonné, la jeune détective doit mettre les bouchées doubles pour démasquer au plus vite le coupable...