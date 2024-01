Proies faciles. Vautours

Février 2017, Irina, une adolescente de 15 ans, est retrouvée morte dans son lit. Les autorités concluent à un suicide, et l'affaire semble rapidement classifiée. L'inspectrice Tabares et son adjoint Sotillo sont en charge de l'affaire, mais ils ne sont cependant pas convaincus par cette théorie. Aussi, lorsqu'ils retrouvent dans la tablette de la jeune fille des photos d'elle nue et un lien avec un mystérieux photographe érotique, l'enquête prend soudainement une tournure glaçante. Miguelanxo Prado, après Proies faciles T1, revient avec un nouveau polar social froid et dur, réalisé avec toute la maestria qui le caractérise.