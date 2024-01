Pratiquer la communication non violente. Passeport pour un monde où l'on ose se parler en sachant comment le dire, 3e édition

La Communication Non Violente, mise au point par Mashall B. Rosenberg, psychologue clinicien, propose un cadre simple et puissant pour développer des relations respectueuses des autres et de soi-même. Elle est dite "sans violence" car elle permet de débusquer toutes les violences cachées ou feutrées envers soi (se taire, ne pas oser s'exprimer, déguiser notre pensée) ou envers les autres. Communiquer de façon non violente ne veut pas donc pas dire devenir naïf, artificiel ou manipulatoire mais être vrai et prendre conscience de l'impact de nos paroles pour pouvoir exprimer tous nos ressentis ou opinions en tenant compte de cet impact sur nos interlocuteurs. Ce livre constitue un guide pratique pour s'approprier cette nouvelle posture relationnelle.