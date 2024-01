VTC. Edition 2024

La nouvelle version 2024 de Préparer et réussir le concours 2024 est un manuel précis et exhaustif qui fait découvrir la profession de VTC ainsi que les différents aspects du métier de VTC, Voiture de Transport avec Chauffeur. Il permet de préparer au mieux l'examen préfectoral pour l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur VTC. Sont abordés, dans un langage simple et accessible, tous les aspects des questions auxquelles le candidat sera soumis lors de l'épreuve théorique. Il inclut la mise à jour de toutes les règles légales et conditions d'accès à la profession VTC pour 2024 ainsi que les conditions de son exercice : inscription obligatoire au registre VTC, choix de statut, démarches commerciales, etc. Ce livre permet de préparer et de réviser l'examen. Chacun des six chapitres correspondant à une rubrique de l'examen, fournit des explications détaillées, des résumés clairs et pratiques et des exemples de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes corrigées. Transport public particulier de personne Sécurité routière Gestion d'entreprise Développement commercial Compréhension de la langue française Comprendre et s'exprimer en langue anglaise