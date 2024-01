" Ma vie avait belle allure sur le papier -où, en fait, elle était presque entièrement vécue. " Une des figures les plus irrévérencieuses des lettres anglaises, Martin Amis, revient sur sa vie d'écrivain, ses inspirations et sa méthode. Dans Expérience, ses Mémoires, il est au sommet de son art, évoquant tour à tour ses souvenirs d'enfance, sa relation tumultueuse avec son père, Kingsley Amis, et la scène littéraire en Angleterre et aux Etats-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. Publié pour la première fois en 2003, ce récit autobiographique drôle et incisif a été encensé par les critiques littéraires et les lecteurs en France et outre-Manche.