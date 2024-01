Ruth Fielding orpheline. Les vintage sisters

Nous sommes en 1913, dans un petit village aux Etats-Unis, et Ruth Fielding n'a pas froid aux yeux. Vivant chez un oncle cruel et avare, la jeune orpheline a une ambition secrète : faire des études pour devenir, plus tard, scénariste de cinéma ! Mais, pour réaliser ses rêves, Ruth Fielding ne pourra compter que sur elle-même... Ecrite à une époque où le cinéma n'était qu'à ses tout débuts, et où les femmes n'occupaient que très rarement des places importantes dans le milieu des affaires, la série Ruth Fielding surprend par sa modernité. La collection Les Vintage Sisters : Au tournant du xxe siècle, les histoires moralisatrices firent place à un nouveau genre : des romans pleins d'action et de rebondissements, avec pour héroïnes des jeunes filles aventurières et malignes, qui ont fait rêver les enfants pendant des décennies. A leur parution, ces séries étaient d'ailleurs souvent bannies en librairie, de peur que les lectrices se fassent des illusions sur leur futur rôle dans la société. Notre nouvelle collection rend hommage à ces premières héroïnes modernes pour la jeunesse.