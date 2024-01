I Don't Know How to Love

Aimi est un étudiant à la fac qui prend et jette les filles les unes à la suite des autres. Il accepte de sortir avec n'importe quelle personne qui le lui demande, tant qu'on respecte ses conditions : ne pas être possessif et le laisser fréquenter qui il veut à côté. Kaede, un étudiant plus jeune que lui, l'entend rompre avec sa petite amie du moment et décide immédiatement de tenter sa chance en lui demandant de sortir avec lui. Aimi, fidèle à ses principes, accepte. Mais Kaede est bien différent de toutes ses ex-petites copines, et Aimi ne comprend absolument pas ses réactions... au point qu'il se demande si Kaede est véritablement amoureux de lui ! Et la situation ne manque pas de le perturber...