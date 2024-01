Je brûle pour toi - Tome 02

Sôichi et Yûji vivent ensemble depuis un an. Sôichi s'épuise toujours à son travail, mais se nourrit décemment, et Yûji fait rouler son restaurant. Ils doivent composer avec leurs horaires décalés, le nouveau serveur un peu trop innocent pour être honnête, et bien d'autres petits déboires du quotidien. Mais peu importe... Yûji et Sôichi sont heureux.