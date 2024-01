Le management selon Louis de Funès

Oui chef ! Qu'il soit gendarme, chef d'entreprise, chef d'orchestre, homme d'affaires ou encore maître de ballet, Louis de Funès est, pour notre plus grand plaisir, un manager exigeant. Diriger une équipe, susciter l'engagement de chacun, prendre des décisions, mais aussi être un bon stratège : Ludovic Cruchot, Monsieur Septime, Charles Duchemin ou Stanislas Lefort appliquent à la lettre les grands principes du management. A vous maintenant de vous en inspirer ! ET VOUS, QUEL MANAGER ETES-VOUS VRAIMENT ? Vous allez le découvrir dans ce livre au travers de scènes cultes. Lisez attentivement les dialogues, décryptez les comportements et les postures des personnages, faites sérieusement vos exercices et rédigez votre journal de bord. Vous deviendrez un manager de talent aux qualités humaines incontestables ! Benoît Aubert décrypte pour vous les secrets du management cachés dans les rôles les plus emblématiques du grand Louis de Funès.