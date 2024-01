Mélinée et Missak Manouchian, une histoire française. La mémoire du groupe des 23

Le couple Manouchian va entrer au Panthéon or Manouchian, quel que soit son héroïsme, n'était pas le chef du groupe des Francs-tireurs-partisans-main-d'oeuvre-étrangère (FTP-MOI). La fameuse affiche rouge de la propagande nazie mentionne 10 résistants or 23 membres du groupe furent assassinés par les nazis. Tous sont présentés comme étrangers, ce qui est faux. Tous sont censés être communistes, ce qui était loin d'être le cas. Tout dans cette histoire est manipulation, depuis l'affiche rouge elle-même, grand moment de propagande allemande en France dont l'esthétisme semble clairement soviétique... Pourquoi ce livre ? Pour comprendre comment les nazis puis les communistes puis le gouvernement actuel mobilisent une même histoire à des fins diamétralement opposées. L'ouvrage alterne des portraits de chacun des 23 membres du groupe fusillé ou décapité par les nazis avec des analyses sur des points d'histoire, sur la construction de la mémoire du groupe et sur ses enjeux divers selon périodes et points de vue, sur les écrits et les films que leur histoire hors du commun a suscités. Loin de toute recherche jargonnante, après avoir examiné chacun des points cruciaux de l'histoire de l'époque, il résume l'extraordinaire cheminement de la mémoire des Manouchian. D'Aragon à Eluard en passant par Guédiguian, les frères Lévy ou les manuels scolaires, chacun s'est réaproprié pour son époque cette saga qui mêle organisation clandestine, lutte idéologique, romance d'un couple.