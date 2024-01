Visages. Ceux que nous sommes Tome 4 : Soleil, cou coupé

Libération et résilience Georg, "l'enfant de la honte" né d'un amour passionné entre Louis Kerbraz, soldat breton, et Lieselotte Ruf, photographe allemande, a grandi orphelin. Devenu sniper pour l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, Georg a retrouvé Louis sur le champ de bataille. Ebranlé par la rencontre avec ce père qui remet en perspective ce qu'il en avait imaginé, il se lance à la recherche de sa mère. Mais Lieselotte, reporter pugnace, mène une enquête périlleuse sur les camps de la mort... Capturée, elle se retrouvera elle-même en tant que journaliste opposante au régime derrière les barbelés de Dachau, puis ceux de Mauthausen. Déterminés à lui porter secours, Louis et Georg échafaudent un plan audacieux sous couvert d'acheminement d'oeuvres d'art, afin d'obtenir un précieux laissez-passer qui les mènera à Lieselotte. Ressurgi de son passé, un médecin nazi la tient entre ses grilles... Le père et le fils arriveront-ils à temps ? Alors qu'ils progressent et que les Alliés préparent le débarquement, ils apprennent que Sheila, sniper de l'IRA et compagne de Georg vient d'être arrêtée par les Anglais. Enceinte de leur fils, qu'adviendra-t-il de cet enfant ? Le destin est-il sur le point de se répéter ? Ce quatrième tome, toujours basé sur un fond historique authentique, clôt cette superbe saga d'aventures romanesques et nous plonge au coeur de l'enfer des camps. Les intrigues développées sur trois générations et les enjeux intimes les plus complexes se dévoilent dans cet album conclusif bouleversant qui nous pousse à nous interroger : qu'est-ce qui détermine au final notre identité ? Qu'est-ce qui constitue ceux que nous sommes ?