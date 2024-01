Nouvelles érotiques de femmes

"Une douce chaleur amicale et érotique se met à rayonner du plus profond de moi. Mes reins d'abord deviennent plus chauds et sensibles, puis mes cuisses et ma poitrine. Je suis d'un seul coup plus vive et plus alerte. Mais en même temps, une force encore plus grande m'empêche de bouger. Elle me cloue dans la chaleur de mon étuve. Je suis à la fois légère et pesante". Entre libertinage et sentiments, voici des nouvelles érotiques audacieuses, où règne une liberté absolue. Ces héroïnes racontent leurs fantasmes et leurs aventures, nous enflamment autant qu'elles nous troublent, pour notre plus grand plaisir.