Onomatopia

Et si l'on abordait le monde qui nous entoure à travers les sons qu'on en perçoit ? Préparez-vous à travailler votre imagination et votre diction avec cet album king size qui fourmille de détails et d'humour. Les endroits du quotidien, la piscine, les toilettes, la rue, nous parlent en onomatopées pour le plus grand plaisir de la fantaisie. Une autre façon d'appréhender et d'écouter le quotidien, et la promesse de belles lectures partagées à voix haute ! et ensuite... à vous de jouer en ouvrant grand vos oreilles et en laissant cavaler votre inventivité !