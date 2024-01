Il fallait que je vous le dise

L'interruption volontaire de grossesse permet aux femmes de prendre la décision qui leur semble la plus juste. Néanmoins, ce choix peut parfois s'avérer difficile, voire même traumatisant. En effet, les femmes qui ont recours à l'IVG ne peuvent pas toujours en parler, tant il peut être délicat de se confier sur l'ambivalence des sentiments et des représentations qui accompagnent la décision. L'angoisse, la culpabilité, la solitude, la souffrance physique, l'impossibilité surtout de partager son expérience : dans ce livre, Aude Mermilliod décide de rompre le silence en mêlant son témoignage de patiente à celui du médecin et romancier Martin Winckler. Les parcours croisés des deux auteurs, complémentaires, se rejoignent et se répondent dans ce livre fort, nécessaire et apaisé.