La guerre en tête. Sur le front, de la Syrie à l'Ukraine

Comment un homme accepte-t-il de tuer et de mourir pour des raisons politiques ? Au milieu de sinistres explosions, de destructions et de l'effondrement du monde, ce livre décrit la guerre à hauteur d'individus ordinaires, et l'on y découvre qu'elle ne fait pas que traumatiser les hommes : elle les enchante, captive leurs sens et leurs espoirs, mais les enferme vite dans un monde clos rempli de désespoir et de haine. Témoin embarqué sur deux théâtres d'opération contemporains, l'auteur propose une réflexion inédite sur la façon dont la guerre transforme ceux qui la vivent, et sur ce que ces enfermements dans la violence disent des troubles de notre époque.