La fabrique des politiques d'éducation. La rapidité sans la qualité ?

Qui fabrique vraiment les politiques d'éducation ? Pour qui et selon quelles logiques ? Ces politiques sont-elles fabriquées en priorité par et pour quelques groupes d'acteurs initiés ? Ces questions sont simples et fondamentales pour toute démocratie, encore plus en France où l'école est une institution centrale du modèle républicain. Néanmoins aucun ouvrage en français n'a été consacré à ce thème à ce jour alors que le policy making constitue un objet d'interrogation international depuis des décennies. Ce livre entend combler ce manque en proposant une revue de littérature intensive des travaux disponibles, francophone et anglophone, et en développant des exemples pris dans nos recherches personnelles de ces dernières années. Il montre que la France a connu trois modèles de fabrique des politiques d'éducation depuis la Libération : la communauté de politique publique, la décommunautarisation et le puzzle accéléré. Ces modèles se sont sédimentés, ce qui a grandement complexifié cette fabrique. Face à cela, la tentation actuelle des responsables politiques semble être d'aller toujours plus vite, l'accélération de la fabrique pouvant se faire au détriment de sa qualité.