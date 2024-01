Store Impact. La revanche du retail

A l'heure du tout digital, le magasin reste plus que jamais le centre de la relation client et se révèle indispensable pour développer ses affaires. Que l'on parle de magasin de détail, de grandes boutiques de luxe, de pop-up store, les magasins sont aujourd'hui en train de se réinventer pour contrer la concurrence des achats en ligne, concurrence accentuée par la baisse du trafic en magasin, en partie liée à la crise du Covid. Il est alors indispensable aux marques de procurer une expérience complète au client, de se différencier, ce qui peut passer par le phygital, tout en gardant une bonne rentabilité. Dans cet ouvrage très documenté qui reprend tous les types de magasins, les auteurs, spécialistes du retail vous présentent tous les outils pour faire du magasin un lieu impactant. Vous y découvrirez les nouvelles fonctions et les nouveaux formats de magasins, l'importance des vendeurs et du responsable du magasin, ainsi que les nouvelles fonctionnalités phygitales qui peuvent en faire un lieu omnicanal et très rentable. Ce livre se révèle ainsi un guide complet pour réussir à développer son chiffre d'affaires grâce au magasin