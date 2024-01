Géopolitique des empires. 6000 ans d’histoire humaine

Une géopolitique des empires à travers six mille ans d'histoire n'avait jamais été tentée. C'est ce que réalise cet ouvrage, depuis le premier empire (celui de Sargon, en Mésopotamie, au III ? millénaire avant notre ère) jusqu'à l'effondrement du dernier, l'Union soviétique. Forts de cette appréciation du temps long, les auteurs invitent à dresser les contours du monde de demain, celui qui suivra la crise majeure que nous traversons. Quel rôle primordial joue la géographie dans l'histoire ? Comment l'industrialisation, l'urbanisation et la réduction de l'espace-temps bouleversent-elles les équilibres ? Faut-il croire à un amenuisement décisif du rôle des Etats ? Quel type de pouvoir les Etats-Unis et la Chine, mus par le souci de conserver ou de restaurer leur imperium, vont-ils exercer dans les décennies à venir ?