Milan Guide Un Grand Week-end

Tous les sites incontournables, les dernières tendances, des balades, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Milan et dans la région des lacs italiens. Dans cette nouvelle édition : - La découverte de Milan, plus grande ville d'Italie, et des escapades pour découvrir les lacs Majeur, de Côme et de Garde, ainsi que la cité de Bergame. - Une présentation, claire, moderne et ultra pratique. Les carnets d'adresses sont placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : visiter un sous-marin en plein coeur de la ville, assister à un opéra dans la mythique salle de la Scala de Milan, monter à bord d'un téléphérique futuriste pour admirer le lac de Garde du sommet du Monte Baldo... - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Milan et des lacs ! - Les coups de coeur et les tops de notre autrice, passionnée par l'Italie : le tops des restos avec vue sur les lacs, les meilleurs glaciers, les aperitivos incontournables, les boutiques design à ne pas manquer... Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.