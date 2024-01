Amsterdam Un Grand Week-end

- Des expériences et activités uniques : s'offrir un apéro en bateau tout en faisant le tour de la ville, parcourir les îles orientales à vélo, patiner dans un cadre unique entre le Van Gogh Museum et le Rijkmuseum, aller à la plage sur le toit du NEMO... - Les visites des sites incontournables, des balades pour respirer. - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour profiter d'Amsterdam - Nos coups de coeur et nos " tops " pour aller à l'essentiel : les plus belles terrasses au bord de l'eau, les meilleures adresses de restos de cuisine exotique, notre sélection de cafés bruns, les plus belles boutiques de design... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.