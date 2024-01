Bouche cousue

Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leur dix ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'elles, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secrets idéal. Car je suis muette. Du moins c'est ce qu'ils pensent tous...