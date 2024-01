L'école des licornes : Le roman du film

Le jour où Sophia reçoit une invitation pour l'école des Licornes, son destin bascule vers l'extraordinaire ! Sur l'île des Licornes, elle rencontre Wildstar, avec laquelle elle va devoir se lier pour révéler ses pouvoirs magiques. Mais pendant ce temps, la maléfique Ravenzella, autrefois vaincue et emprisonnée, a réussi à se libérer et est bien décidée à prendre sa revanche sur le monde des licornes. Sophia et Wildstar auront-elles le courage de se battre contre sa magie sombre pour protéger l'île ?