Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines

Dans le néo-royaume d'Etheros, maintenir les apparences est crucial. Les familles De Mora et Rodrigues, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux familles se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise la meilleure composition. Héritières de cette rivalité toxique, Isabel de Mora et Andarina Rodrigues n'aspirent qu'à une chose : surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret...