L'Oracle de la vraie vie. 40 cartes pour faire briller les étoiles de sa vie

Famille, vie sentimentale, développement personnel... Piochez une des 40 cartes de cet Oracle pour éclairer votre journée et reprendre confiance en vous. Soyez vous-même, souriez et ouvrez votre horizon à l'infini. Les illustrations de la Lavilletlesnuages feront pétiller votre coeur de joie et de malice. Un véritable booster d'énergie, à verser dans votre café dès le matin !