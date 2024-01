Sweet Home Tome 8

Sans famille, sans amis, sans espoir... un reclus peut-il survivre à l'apocalypse ? Les vivres commencent à manquer et la tension est palpable entre les résidents... Un groupe se prépare à partir en expédition à l'extérieur, mais les avis divergent sur le plan à suivre : Eun-Hyeok, seul face aux autres survivants outrés par son comportement insensible, accepte à contrecoeur de changer son fusil d'épaule, afin que Yu-Ri ait une chance de s'en sortir. Hyeon-Su et son équipe embarquent alors dans le véhicule blindé bricolé par Du-Shik, prêts à affronter le danger... Seulement, ils sont loin de se douter de ce qui les attend ! Parviendront-ils à remplir leur mission et à revenir sains et saufs ?