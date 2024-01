la mer terrible selon Monet

Récit mêlant fiction et histoire autour de la création d'un chef d'oeuvre L'auteur raconte l'histoire du tableau. Le narrateur est le peintre lui-même ou le modèle ou un(e) ami(e). Il peut être également l'auteur lui-même qui mène sa propre enquête sur les mystères et les secrets du tableau. Ici, il ne s'agit pas de raconter Monet en Normandie, à Giverny ou Etretat, mais abordant une nouvelle terre d'inspiration. De septembre à novembre 1886, Claude Monet est à Belle-Ile-en-Mer, l'île la plus vaste de Bretagne. Le peintre, jusqu'ici habitué à la mer d'Etretat, affronte un nouveau territoire ? : l'océan Atlantique. Belle-Ile, c'est la "? mer terrible ? ", avec des tempêtes titanesques, mais aussi un soleil qui s'attarde plus longtemps que sur le continent et donne à la nature mille et une couleurs éblouissantes. Dans cette solitude insulaire, Monet fera de belles rencontres ? : comme cet ancien pêcheur de homards, Poly, qui sera son porteur et dont Monet fera le portrait. Un séjour qui sera un ancrage plus profond de son expression au monde.