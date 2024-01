O.J. Simpson (L’Heure H). L’Affaire du siècle

875 South Bundy Drive, LA. Californie. Un soir d'été au vent frais. Les oiseaux chantent et les étoiles apparaissent dans le ciel. Mais dans la cour de cette propriété, gisent 2 corps, inanimés dans une mare de sang. L'un d'entre eux est celui de l'ex-femme d'un ancien joueur de football américain, prophète en son pays et véritable star : OJ. Simpson. Très rapidement, les soupçons vont se porter sur cet homme à la personnalité aux multiples facettes, qui intrigue autant qu'il fascine. D'autant qu'il ne semble pas avoir d'alibi solide. Pire, il est nerveux et les faisceaux de preuves, irrémédiablement, se dirigent vers lui. Cependant, le principal questionnement dans cette surprenante affaire ne concerne pas que la culpabilité du suspect. Il nous interroge aussi sur le fonctionnement même de la justice, et sur le rôle que jouent la gloire et la fortune au cour d'un procès retentissant... Reste-t-il de la place pour la vérité ? Nous sommes le 12 juin 1994. la vie d'O. J. Simpson vient de basculer. Il est 22h16, et c'est l'heure H de mon histoire.