Sels d'hier, sels d'aujourd'hui. Mots et images

Le sel est un minéral indispensable à la vie. Il est aussi un ingrédient indispensable à la création artistique. Des recueils d'épigrammes de l'Antiquité à la chanson contemporaine, le sel est là, entre rire et larmes. Que dit-il de notre monde ou de nous ? Ou que permet-il d'exprimer à ce sujet ? Cet ouvrage offre des éléments de réponse en images, dans les photographies d'Ilanit Illouz, qui souvent se passent de mots, et en mots, dans des textes écrits par ou sous la houlette de Marie Cosnay et illustrés par Ariane Carmignac.