Dans les pas d'un urbaniste. Idéologies et gouvernance territoriale

Ce livre constitue un témoignage unique sur la manière dont les collectivités territoriales pratiquent un aménagement du territoire davantage façonné par les idéologies que par la réalité du terrain. Boris Lebeau, avant de devenir enseignant-chercheur, a été aménageur- urbaniste dans plusieurs collectivités locales d'Ile-de-France. Dans cet ouvrage, il relate trois de ses expériences professionnelles. La première a eu lieu dans une commune périurbaine de Seine-et-Marne qui illustre parfaitement la manière dont la politique de l'habitat social a peu à peu été remplacée par une politique d'accès à la propriété privée, non sans conséquences sur le vivre ensemble. La deuxième s'est déroulée dans une ville de Seine-Saint-Denis qui était alors l'un des plus vieux bastions communistes de ce que fut la " ceinture rouge " de Paris. La mairie venait de contractualiser avec l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), mettant ainsi le doigt dans un engrenage dont elle ne pourrait plus sortir. La troisième expérience a pris place dans une communauté d'agglomération francilienne regroupant 8 communes, toutes communistes au moment de la création de la structure, et qui a pourtant été le fer-de-lance d'un entrepreneurialisme territorial assez éloigné de l'idéologie du PCF. LA COLLECTION "Espaces Critiques" est une nouvelle collection dirigée par Philippe Pelletier, professeur émérite de géographie à l'Université Lumière Lyon 2, dont l'objectif est d'ouvrir le débat sur notre rapport à un monde en crise tout autant sociale, politique qu'environnementale. "Espaces Critiques" : - publie des textes courts, - propose des essais théoriques comme des enquêtes de terrain, - entend renouveler la démarche géographique de concert avec d'autres disciplines (anthropologie, histoire, science politique, économie, écologie).