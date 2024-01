Le soleil se lèvera toujours

Tout le monde peut se retrouver dans les poèmes de Courtney Peppernell, qui parlent d'amour, de rêves, d'espoir, et mettent du baume au coeur. Les poèmes de Courtney Peppernell parlent d'amour, d'espoir et de vie. Ses mots, universels, sauront toucher chacun d'entre vous. Ces poèmes sont pour toutes les personnes qui rêvent de quelqu'un, qui sont amoureuses, seules ou tristes, qui ont besoin d'encouragement ou d'une lueur d'espoir. Illustré avec amour, ce livre de poèmes est parfait pour une journée à la mer, un dimanche matin au lit ou avec une tasse de thé devant la cheminée. Courtney Peppernell est une auteure LGBT originaire de Sydney, en Australie. Son objectif principal est d'aider les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls face à leurs sentiments ou leurs défis. Lorsque Courtney n'écrit pas, elle aime faire du sport, écouter de la musique, se lancer dans des projets de DIY et entraîner son chien, Hero.