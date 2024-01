Design des mondes ruraux. Ce que le design fait à la campagne (et réciproquement)

Qu'est-ce que le design vient donc faire à la campagne ? Né avec la Révolution industrielle et l'expansion des villes, celui-ci n'est-il pas aux antipodes de la vie rurale et de ses territoires frappés par la désindustrialisation ? S'il est assurément lié à la modernité industrielle et urbaine, le design n'en est pas pour autant l'apanage. Renvoyant à une démarche de conception et de projection, il excède aussi bien la sphère de l'objet que le domaine de l'industrie ou du luxe. Il est avant tout une méthodologie qui donne la priorité à l'usage, envisagé aussi bien comme point de départ que comme finalité. Or les campagnes sont aujourd'hui affectées d'une ambivalence qui se prête particulièrement à une telle approche. En même temps qu'elles sont en proie à diverses formes de déprise (démographique, agricole, industrielle, commerciale, des services), elles connaissent un regain d'attractivité sous l'effet d'une sensibilité écologique croissante. Dans cette situation paradoxale, les territoires ruraux concentrent des problématiques d'usages et de relation dont le design peut se saisir sur la base d'un intérêt mutuel. Ce que le design peut apporter à la campagne, c'est une méthodologie et une approche pertinentes à propos de questions qui s'y posent avec la plus grande acuité : mobilité, vieillissement de la population, alimentation, accès aux services et aux réseaux d'information et de distribution, conflits d'usages entre populations locales et nouveaux habitants, etc. Ce que la campagne peut apporter au design, c'est un accès à des formes de connexion à la terre et au vivant, à des expériences situées, à des savoir-faire et des réseaux de solidarité, à des échelles réduites et adéquates qui peuvent nourrir nos façons de vivre et d'habiter à l'échelle terrestre. Tel est le double mouvement que décrit ce livre, à la croisée de la géographie, l'histoire, l'anthropologie, l'économie, la politique, la morale et l'esthétique. Design des mondes ruraux est le quatrième titre de la collection Au fil du débat-Action publique, fruit du partenariat entre les éditions Berger-Levrault et la chaire Transformations de l'action publique de Sciences Po Lyon, dirigée par Christian Paul.