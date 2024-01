Le choix de Maud

Maud va avoir 18 ans. Par un de ces hasards que réserve la vie, c'est elle qui découvre à leur domicile le couple de ses grands-parents paternels en éternel repos : malades, l'ayant caché à leurs proches, ils ont décidé de partir ensemble. Le choc est d'autant plus violent que, pour cette adolescente solitaire, secrète, au caractère rebelle, ils étaient les seuls, semble-t-il, à la comprendre, à l'aimer et à être aimés d'elle. La cérémonie passée, entre chagrin et désarroi, Luc son père veuf, Stéphanie sa nouvelle compagne, Judith et Véronique, ses deux tantes et soeurs ennemies, Serge et Oscar leurs compagnons, Thomas, l'ami d'enfance, Sylvain l'infirmier, la couvent d'un regard inquiet. Tourmentée par la pression qui s'exerce sur elle, Maud, ne trouvant plus sa place nulle part, décidera de s'enfuir. Au gré des rencontres, son chemin la conduira jusque dans sa famille maternelle avec laquelle tout lien a été rompu. Elle découvrira là les raisons des silences familiaux, des blessures. Mais aussi ce qui l'a forgée et ce qui fera d'elle une adulte apaisée. Entre chronique d'une famille bouleversée et roman d'apprentissage, Maud la vagabonde nous entraîne dans son errance, parcours initiatique à l'issue duquel, elle dévoilera ses secrets. Jamais l'auteure, dont on connaît la finesse des analyses psychologiques, n'a manié avec autant de sûreté le scalpel qui dissèque les âmes...