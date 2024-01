La forêt des grosses truffes. Tome 1, Gare à la chute !

- Les plans loufoques mais touchants d'animaux qui ne cherchent qu'une chose : protéger leur chère forêt. - Deux aventures par livre pour sensibiliser avec humour petits et grands à la protection de la faune et de la flore. - Des romans illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Canettes et catapulte Il pleut des canettes dans la forêt ! Le responsable ? Un jeune humain. Acacia et ses amis sont bien décidés à contre-attaquer... quitte à taper sur les nerfs de l'écureuil Jean-Hubert ! Peur et puanteur VROUM, CRAC ! Des humains coupent les arbres de la forêt ! La loutre met en place un plan de bataille pour les arrêter. Mais, accompagnée d'un serpent qui comprend tout de travers et d'un putois mal-aimé, ça ne peut que tourner à la catastrophe...