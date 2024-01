Passage de l'avenir, 1934

" Il reconnaissait dans ces poings levés ceux qui travaillaient six jours sur sept. " Avec Boulevard de la zone, 1934, Alexandre Courban livre le premier volume d'une série policière et historique prenant place dans le Paris des années 30 qui débute alors que le corps d'une jeune fille est repêché dans la Seine à l'hiver 1934. L'enquête, menée par le commissaire Bornec et Gabriel Funel, journaliste à L'Humanité, les plongera dans les tréfonds de l'âme humaine sur fond de machination politique et économique de grande ampleur dans un contexte de manifestations de la gauche préfigurant l'arrivée au pouvoir du Front populaire deux ans plus tard. Prenant le parti de raconter le quotidien des oubliés de l'histoire, au premier rang desquels on trouve les femmes, les ouvriers ou les étrangers, le roman, fruit d'un important travail de recherche, donne à voir et à entendre le Paris dans les années 30 dans toute sa diversité, y compris celui des zones périphériques pas encore intégrées à la capitale à cette époque.