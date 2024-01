Le dilèmme de Paul Hoff

Paul Hoff est un jeune urologue aux dents longues, prêt à tout pour s'assurer une brillante carrière hospitalo-universitaire. Aussi, à la seule fin de gravir plus vite les échellons et bien qu'il ne ressente rien pour elle, n'hésite-t-il pas à épouser la fille du patron. De compromis en concessions, il mène une vie sclérosée dans l'univers de la grande bourgeoisie bordelaise, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'Anaëlle. L'amour va alors mettre le désordre dans son existence et peut-être la changer pour toujours... Pierre Nagy, lui-même gynéco-obstétricien à Montpellier depuis de nombreuses années, nous livre une description crue et cynique du milieu médical qu'il connaît bien.