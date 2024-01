Motobecane l’histoire d’une vie

Pour les jeunes générations c'était "la Mob". Pour les plus anciens, un cyclomoteur pratique, outil indispensable pour se déplacer à l'heure où la voiture était encore financièrement inabordable pour beaucoup de foyers et où ce deux-roues motorisé constituait la seule alternative à la marche à pieds. Au point que "la Bleue", modèle le plus connu de la marque Motobécane, était largement répandue dans les rues des années 50 et 60, emblématique au point de revêtir une livrée jaune afin d'assurer la distribution du courrier et autres dépêches dans les mains de nos fidèles postiers.